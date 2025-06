Dalle bombe alla rinascita Così Faenza è diventata grande La ferita dell’Omsa e nuove sfide imprenditoriali

Dalle macerie della devastazione, Faenza ha ricominciato a risorgere con forza e determinazione. La ferita dell'Omsà e il trauma dei bombardamenti del '44 hanno lasciato cicatrici profonde, ma anche il germoglio di nuove sfide imprenditoriali e rinascite culturali. È il racconto di una città che, tra dolore e ricostruzione, si è reinventata, dimostrando che dalla distruzione può nascere una straordinaria rinascita. E la storia continua...

di Carlo Raggi Centocinquantasette bombardamenti fra il 2 maggio e il 17 dicembre del ‘44, l’80 per cento delle case inabitabili, 726 edifici completamente rasi al suolo, 558 danneggiati irrimediabilmente, distrutti il 70 per cento delle chiese, i campanili, la torre cittadina; i ponti sul Lamone e la stazione ferroviaria ridotti in macerie, 956 civili rimasti uccisi: ecco, in numeri, l’enorme tributo pagato da Faenza (e ancor maggiore fu quello di Castel Bolognese) per la liberazione del Paese dall’oppressore nazifascista. Ed è da qui, dal dicembre del 1944, che si deve partire per comprendere come la città sia evoluta, come e quando siano state gettate le basi per la Faenza del terzo millennio, un succedersi di tappe, di eventi che il Resto del Carlino (nei primi anni del dopoguerra e fino al ‘53 la testata era Il Giornale dell’Emilia) ha puntualmente registrato attraverso i suoi corrispondenti da Domenico Giacometti a Emma Placci, da chi scrive ad Alfonso Toschi, Giuseppe Conti, Maurizio Marabini, Antonio Veca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it