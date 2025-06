Dall' autoerotismo in strada all' ubriachezza molesta | due denunce in poche ore

Due episodi distinti di comportamento scorretto scuotono il centro città nelle ultime ore: dall'autoerotismo in strada all’ubriachezza molesta. La polizia, pronta a intervenire, ha denunciato un uomo che si è reso protagonista di atti inappropriati, sottolineando l'importanza di mantenere ordine e rispetto pubblico. Questi episodi evidenziano quanto sia fondamentale vigilare sul benessere della comunità e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Dagli atti di autoerotismo all’ubriachezza. Sono stati due distinti gli episodi su cui, nelle ultime ore, è intervenuta la polizia. Nello specifico, giovedì mattina gli agenti hanno individuato e denunciato un uomo accusato di aver praticato autoerotismo in centro storico (con vari episodi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dall'autoerotismo in strada all'ubriachezza molesta: due denunce in poche ore

