Dall’antiquariato al vintage Grandi occasioni in centro storico

Se siete appassionati di storia, design e oggetti unici, non potete perdervi l’evento che trasforma il centro storico in un vero e proprio tesoro di emozioni e curiosità. Dall’antiquariato al vintage, ogni pezzo racconta una storia, svelando un passato affascinante e ricco di fascino. Preparatevi a scoprire grandi occasioni e a immergervi in un mondo senza tempo: tutto pronto per la Fiera dell’Antiquariato, domenica dalle 8 alle 19.

L’antiquariato offre un’ampia gamma di categorie merceologiche, ognuna con il suo fascino distintivo. va oltre l’apparenza estetica degli oggetti. Ogni pezzo ha un valore intrinseco. È un viaggio nel passato. Fra milla curiosità e cose belle che raccontano ancora. Tutti pronti, dunque, gli appassionati per un nuovo appuntamento con la Fiera dell’Antiquariato per le vie del centro storico. Domenica dalle 8 alle 19 i banchi degli operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design saranno per l’intera giornata in via Cavour, via Cino e via Buozzi. Gli espositori provengono da tutta la Toscana: appassionati o semplici curiosi potranno cogliere ottime occasioni di acquisto, lasciandosi guidare dalle proposte che spaziano dagli oggetti del passato ad articoli di uso quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dall’antiquariato al vintage. Grandi occasioni in centro storico

