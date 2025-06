Dalla benemerenza alla denuncia | la chirurga estetica russa finisce nei guai

Una scena apparentemente celebrativa si trasforma improvvisamente in un caso di cronaca: Anastasiya Zuevich, la chirurga estetica russa insignita della cittadinanza benemerita, si trova ora coinvolta in una delicata vicenda giudiziaria. La sua immagine sorridente con i fiori, simbolo di riconoscimento e rispetto, si scontra con le accuse di esercizio abusivo della professione. È un esempio che dimostra come la notorietà possa nascondere ombre inattese e delicate verità.

Bergamo, 20 giugno 2025 – C’è una foto in cui la bionda Anastasiya Zuevich, 42 anni, originaria di San Pietroburgo, denunciata a piede libero per esercizio abusivo della professione, appare sorridente con un mazzo di fiori in mano. Al suo fianco il sindaco di Ponte San Pietro, Matteo Macoli, mentre la premia con il riconoscimento della cittadinanza benemerita da parte delle istituzioni. Ha il viso sorridente con un sottile filo di trucco. Nel settembre del 2022 aveva salvato la vita a un 26enne senegalese che stava annegando nel fiume Brembo. Anastasiya senza esitare si era tuffata in acqua portando in salvo a riva il giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla benemerenza alla denuncia: la chirurga estetica russa finisce nei guai

