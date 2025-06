Dalla 250 GT Berlinetta Lusso alla Daytona Sp3 | in piazza Saffi sfilata di bolidi con il Ferrari Tribute

Dalla raffinata 250 GT Berlinetta Lusso alla spettacolare Daytona SP3, Piazza Saffi è stata il palcoscenico di un emozionante carosello di bolidi nel Ferrari Tribute. Un evento unico che ha celebrato l’eccellenza di Maranello, coinvolgendo appassionati e curiosi lungo un viaggio di circa 1900 chilometri attraverso l’Italia. La passione per le rosse più iconiche del Cavallino non si ferma qui: preparatevi a scoprire cosa riserva il prossimo capitolo.

Piazza Saffi ha fatto da cornice all'epilogo della terza tappa del Ferrari Tribute Dopo la partenza da Desenzano del Garda, le vetture della casa di Maranello sono state impegnate nel percorso di circa 1900 chilometri che attraversa Italia da Est a Ovest unendo la sponda adriatica a quella.

