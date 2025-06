Dal Vaticano spiazzano Gualtieri | Servono docce per un milione di persone

sembrare pronta a conquistare Roma, richiede non solo entusiasmo ma anche una logistica impeccabile. Tra le sfide più sorprendenti, il Vaticano ha annunciato che serviranno un milione di docce per accogliere adeguatamente questa marea di giovani provenienti da ogni angolo del mondo. Un’impresa titanica che testimonia la grandezza di un evento che promette di essere indimenticabile e rivoluzionario.

Tra poco più di un mese inizierà la pacifica «invasione» di un milione di ragazzi provenienti da tutto il mondo, secondo le stime del Vaticano, per partecipare al Giubileo dei Giovani che avrà il suo culmine nella «spianata» di Tor Vergata tra il 2 e il 3 agosto, con la veglia e poi la messa tenuta da papa Leone XIV, che potrebbe fare un giro con la «papa mobile» per salutare i ragazzi. Ma questa massa di giovanissimi, allegra e colorata, per non trasformarsi agli occhi dei romani in un esercito di vandali avrà bisogno di servizi basilari, come le docce. A ricordarlo al coordinatore dei Servizi di accoglienza per il Giubileo, Agostino Miozzo, è stato ieri l'arcivescovo Rino Fisichella, delegato vaticano all'organizzazione dell'Anno Santo, grazie al quale finora nella Capitale sono arrivati già 15 milioni di pellegrini. 🔗 Leggi su Iltempo.it