Dal sisma rinasce un pezzo di storia. Rocca Possente pronta ad aprire.

La cerimonia inizierà con gli emozionanti discorsi delle autorità e la rievocazione storica, simboli di rinascita e di orgoglio locale. Un momento imperdibile per riscoprire un patrimonio che, dopo il sisma, torna a splendere come testimonianza del nostro passato e del nostro futuro. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa emozionante rinascita e celebrare un simbolo di resilienza e storia.

La Rocca Possente di Stellata, facente parte dell'area Patrimonio Unesco "Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po", sta per essere definitivamente restituita alla comunità dopo i lavori di restauro post-sisma e di miglioria dell'immobile. L'inaugurazione istituzionale, alla quale ho il piacere di invitarvi, si terrà il 26 giugno dalle ore 18.30 al parco golenale della Rocca Possente di Stellata. La cerimonia inizierà con gli interventi delle autorità, cui faranno seguito spettacoli artistici e un aperitivo offerto dall'Amministrazione comunale. L'inaugurazione costituirà un momento centrale per la storia della comunità di Bondeno.

Restauri finiti, la Rocca Possente è pronta - La Rocca Possente di Stellata è pronta a risplendere! Dopo un atteso restauro, la storica fortezza riapre i battenti proprio in occasione del celebre Mercatino del collezionismo.

