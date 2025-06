Dal Portogallo | la Juventus pagherà la clausola per Conceicao fissata la data

Dal Portogallo arriva la notizia che la Juventus si appresta a pagare 22,4 milioni di euro per la clausola di Conceicao, con la data stabilita. Un colpo strategico per rafforzare l’attacco e risolvere le criticità offensive della squadra. La trattativa si avvicina alla conclusione: i tifosi bianconeri possono iniziare a sognare un nuovo volto in rosa, capace di fare la differenza in questa stagione decisiva.

La Juventus è pronta a chiudere un`importante operazione di mercato in entrata, per risolvere una delle situazioni precarie del reparto offensivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

