Dal Policlinico Foggia la rinascita di Mattia | il ritorno a casa dopo importanti miglioramenti clinici

Dal Policlinico di Foggia, la rinascita di Mattia segna un ritorno a casa dopo quattro mesi di sfide e successi nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa. Un percorso difficile, ma ricco di traguardi, che testimonia la forza del progresso e della speranza. Come afferma il consigliere e assessore regionale Fabiano Amati, "è stato un periodo duro ma pieno di conquiste, in cui ho potuto toccare con mano cosa significhi...". La sua storia è un esempio di resilienza e speranza per tutti.

Dopo quattro mesi di ricovero nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico di Foggia, Mattia torna a casa. A darne notizia è il consigliere e assessore regionale Fabiano Amati. "È stato un periodo duro ma pieno di conquiste, in cui ho potuto toccare con mano cosa significhi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Dal Policlinico Foggia la rinascita di Mattia: il ritorno a casa dopo importanti miglioramenti clinici

In questa notizia si parla di: policlinico - foggia - mattia - casa

Asma in età pediatrica, al Policlinico di Foggia visite pneumologiche e spirometria per i bambini tra i 6 e i 15 anni - La Struttura Complessa di Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal Prof. Angelo Campanozzi, è impegnata nella diagnosi e nel trattamento dell'asma in età pediatrica.

Riabilitazione intensiva, Amati: “Oggi Mattia torna a casa. Da Foggia una lezione di umanità e competenza. Così immaginiamo il futuro a Ceglie Messapica”; Mattia torna a casa: il ringraziamento di Fabiano Amati al reparto di Riabilitazione del Policlinico Riuniti di Foggia; Morte di “Gigi” Mastropasqua, fruttivendolo social di Foggia. L’ultimo video poche ore prima dell’omicid.

Foggia, ieri al Policlinico si è festeggiata in pediatria la Giornata nazionale degli alberi - Sanitario del “Policlinico Foggia”, Leonardo Miscio, in rappresentanza della Direzione Strategica, la Coordinatrice della “Scuola in Ospedale” Mattia Amatruda in ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, sorpreso a rubare in casa viene sequestrato e picchiato - il giovane è stato ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia. Lo riporta rainews.it