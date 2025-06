Dal Governo 23 milioni per Venezia Il sindaco | Li useremo per la legge speciale

Dal governo arrivano 23 milioni di euro per Venezia, destinati al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali nel 2025. Un investimento importante che il sindaco intende utilizzare nell’ambito della legge speciale per affrontare le sfide della città lagunare. Questa copertura finanziaria rappresenta una risposta, seppur parziale, alle crescenti esigenze di tutela e sviluppo di Venezia, ma resta molto da fare per preservare la sua unicità e resilienza.

Tra i tanti interventi finanziati nel decreto legge "Omnibus", approvato dal consiglio dei ministro odierno, ci sono anche 23 milioni di euro, per il 2025, per il comune di Venezia, per «concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali».

