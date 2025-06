Dal 9 luglio su Unica | documenti essenziali scuola-famiglia online

Dal 9 luglio, su Unica, una rivoluzione digitale semplificherà il rapporto tra scuola e famiglia. Con questa nuova funzionalità, sarà possibile condividere in modo sicuro e immediato tutti i documenti essenziali per l’anno scolastico, riducendo tempi e burocrazia. Un passo avanti verso un sistema più efficiente e trasparente, che mette al centro la collaborazione e la comodità di tutti gli utenti coinvolti. Questa innovazione è un passo significativo verso il futuro della scuola italiana.

Dal 9 luglio, le famiglie e le scuole potranno avvalersi di una nuova funzionalità sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo l’accettazione dell’iscrizione, sarà possibile condividere in modo digitale documenti essenziali per la gestione dell’anno scolastico, snellendo le procedure e facilitando la comunicazione tra le parti. Questa innovazione è un passo significativo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: luglio - unica - documenti - essenziali

50 Cent in concerto a Napoli: unica data italiana l’8 luglio in Piazza del Plebiscito - Preparati a vivere un evento memorabile: il celebre rapper americano 50 Cent si esibirà in Italia, con un’unica data il 8 luglio 2025 a Napoli, in piazza del Plebiscito.

? RINNOVO DELLE CARTE D'IDENTITA' - SPECIAL DAY IN COMUNE ? SABATO 22 E LUNEDI' 24 GIUGNO DALLE h. 8.30 ALLE 12.30 i residenti di Corbetta con Carta d'identità già scaduta o con scadenza entro fine luglio potranno presentarsi in Vai su Facebook

Beni strumentali - Nuova Sabatini; Immatricolazione università 2025-26: guida e scadenze per l'iscrizione; Rinnovo dell’assegno unico per figli a carico: i documenti per richiedere il modello Isee 2025.

Iscrizioni 2025/26: dal 9 luglio condivisione documenti scuola-famiglia su Unica - Dal 9 luglio, dopo l'accettazione dell'iscrizione, è possibile su Unica condividere i documenti utili tra scuola e famiglia. Secondo orizzontescuola.it

IT Wallet, il «portafoglio digitale» disponibile da luglio (ma solo per alcuni): quali documenti ci sono - documenti che potranno finire all’interno del portafoglio sono: patente, tessera sanitaria e carta di disabilità. Da corriere.it