Dal 13 luglio torna BARRY su Sky e NOW!

Dal 13 luglio, preparatevi a tornare nel mondo di Barry su Sky e NOW, dove la dark comedy vincitrice di un Emmy® vi sorprenderà ancora di più. La terza stagione, appena trailer italiano alla mano, ci svela le avventure di un killer depresso che scopre la passione per la recitazione a Los Angeles. E non finisce qui: dal 27 luglio, la quarta stagione si unisce alla festa. La suspense, l’ironia e le emozioni sono assicurate—non perdete l’appuntamento!

