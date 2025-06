Dai trasporti alla sanità venerdì 20 giugno scatta il maxi sciopero generale | i servizi a rischio e i treni garantiti

Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata di caos e disagi in tutto il paese, con uno sciopero generale che coinvolge trasporti, sanità e servizi locali. CUB, SGB, USB e altre sigle sindacali hanno proclamato questa protesta, promettendo di mettere alla prova la quotidianità di milioni di italiani. Resta aggiornato per scoprire come affrontare questa giornata di mobilitazione e garantire i tuoi impegni, nonostante le difficoltà.

Dai trasporti alla sanità, passando per i servizi delle funzioni locali. Giornata nera e con disagi in arrivo quella di venerdì 20 giugno, a seguito della proclamazione di uno sciopero generale da parte di CUB, SGB e USB. Una protesta che coinvolgerà anche Fim, Fiom e Uilm per quanto riguarda il.

