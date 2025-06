Dacia Sandero | come cambiare le pastiglie dei freni e una lampadina del fanale posteriore da casa

Se possedete una Dacia Sandero e desiderate risparmiare sui costi di manutenzione, questo video è quello che fa per voi! Vi guiderò passo dopo passo nella sostituzione delle pastiglie dei freni e di una lampadina del fanale posteriore, operazioni pratiche e alla portata di tutti. Prepariamoci a mettere mano al volante e imparare a mantenere la vostra auto in perfetta forma, senza dover ricorrere all’officina. Pronti? Iniziamo subito!

In questo video analizziamo due operazioni di manutenzione per risparmiare un po' di denaro, andando a eseguire in autonomia lavori che altrimenti richiederebbero l’intervento di un’officina specializzata. Protagonista della giornata è la Dacia Sandero, mentre le operazioni da eseguire sono la sostituzione delle pastiglie dei freni e di una lampadina del fanale posteriore, con quest'ultima decisamente più alla portata di tutti rispetto alla prima. Da un lato abbiamo un’operazione rientrante nel campo dell’ordinaria manutenzione, fondamentale per la nostra sicurezza e per non rovinare l’intero impianto frenante, a partire dal graffiare il disco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it