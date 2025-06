Da Wesley a Kalimuendo Massara fa il mercato | quanti nomi per Gasperini

Dopo aver affrontato con attenzione il delicato tema delle cessioni per rispettare il Fair Play Finanziario, la Roma si prepara a svelare le sue mosse di mercato. Con Wesley e Kalimuendo pronti a partire, il club riceve numerosi nomi sul tavolo, tra cui Gasperini e altri talenti di spicco. La strategia è chiara: rafforzare la rosa senza perdere di vista gli obiettivi finanziari. Ora, il futuro giallorosso si gioca tra scelte oculate e ambizioni grandi.

Abbiamo spesso sottolineato in questi giorni come il primo step dell’ estate della Roma sia riuscire a restare all’interno dei paletti del settlement agreement per non incorrere in multe in tema di Fair Play Finanziario, con la necessitĂ quindi di piazzare ancora almeno una cessione. Una volta superato senza intoppi il 30 giugno, per i giallorossi sarĂ tempo di pensare piĂą concretamente al mercato in entrata, con il nuovo direttore sportivo Massara che starebbe giĂ valutando le possibili prioritĂ . Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri sembrerebbe essere Wesley, terzino del Flamengo che gode della stima di Gasperini giĂ dai tempi dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it