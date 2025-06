da perugia a gualdo tadino tante proposte enogastronomiche

Scopri il fascino dell'Umbria attraverso le sue irresistibili proposte enogastronomiche, che spaziano dai tradizionali gnocchi alle prelibatezze della norcineria. Da Perugia a Gualdo Tadino, un viaggio tra sapori autentici e feste popolari ti aspetta fino al 22 giugno. Immergiti nelle atmosfere delle sagre di Balanzano, San Fortunato e Piana, e lasciati conquistare dai piatti che celebrano la ricchezza culinaria di questa terra, dove ogni morso racconta una storia...

Dagli gnocchi alla norcineria, sono tante le proposte enogastronomiche in Umbria. Fino al 22 giugno, ecco la ’ Sagra dell’Ortolano ’ di Balanzano (Pg) con tante specialità locali, ma anche quella dedicata al ’ Piccione in carrozza ’ a San Fortunato della Collina (Pg). Sempre fino a domenica 22, da non perdere la ’ Sagra del mangiar bene ’ di Piana (Pg), con varie proposte a base di carne di suino. Gnocchi protagonisti a San Brizio (abbinati a suino e buon vino), ma anche a Casenuove di Ponte della Pietra (Pg), in entrambi i casi fino al 29 giugno. Dal 26 al 28 giugno, a Pretola, frazione di Perugia, arriverà ’ Canaiola Summer ’, edizione estiva della festa che celebra questo vino locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net