Da Padova a Roma per la manifestazione Stop Rearm Europe

Da Padova a Roma, la mobilitazione cresce: la Cgil di Padova e oltre venti associazioni di vario orientamento si uniscono nell’evento “Stop Rearm Europe”. Questa manifestazione nazionale, che culminerà nella grande marcia di domani, sabato 21 giugno, rappresenta un gesto forte e collettivo contro la guerra e per la pace. Uniamo le nostre voci per un futuro senza armamenti, perché il cambiamento parte da qui.

FERMIAMO LA GUERRA - STOP REARM EUROPE sabato 21 giugno, ore 14 - Porta San Paolo | Roma “NO GUERRA, RIARMO, GENOCIDIO, AUTORITARISMO” Per partire da Padova con Uniti per la pace - Padova info e prenotazione pullman al link https: Vai su Facebook

