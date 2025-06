Da oggi in Ue l' etichetta di sostenibilità per smartphone

Da oggi, nell'Unione Europea, entra in vigore l'obbligo di etichettare smartphone e tablet con un indice di ecosostenibilità. Questa misura, simile a quella adottata per televisori e frigoriferi, mira a promuovere scelte più consapevoli e rispettose dell'ambiente. Con una valutazione trasparente dell'impatto energetico, i consumatori potranno fare acquisti più informati. Un passo importante verso un futuro digitale più sostenibile e responsabile.

Entra in vigore da oggi l'obbligo per chi vende smartphone e tablet in Unione Europea di inserire nella confezione anche un'etichetta con un indice di ecosostenibilità. I dispositivi saranno regolati, in maniera simile ad altri prodotti sul mercato come televisori e frigoriferi, da un sistema di valutazione dedicato, che fornisce una lettera esplicativa dell'impatto energetico. L'iniziativa, articolata nei regolamenti 20231669 e 20231670 dell'Ue, mira a dare ai consumatori maggiore trasparenza e consapevolezza sui loro acquisti tecnologici. L'etichetta fornirà una valutazione immediata non solo della classe di efficienza energetica (su scala da A a G), ma anche della durata effettiva della batteria in condizioni d'uso intensivo e della sua longevità, espressa in cicli di ricarica garantiti prima di un calo sotto l'80% della capacità.

