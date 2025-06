Da Nino Frassica ai Gemelli Diversi Sale l’attesa per il Premio Ravera

Dalla comicità di Nino Frassica ai Gemelli Diversi, l’attesa cresce per il Premio Ravera, giunto alla sua decima edizione. Un evento imperdibile che celebra Gianni Ravera, figura chiave tra musica e televisione. Appuntamento dopodomani alle 21 al campo sportivo di Castelraimondo, con Carlo Conti alla conduzione e un cast di stelle che promette emozioni indimenticabili. La serata si preannuncia un tributo unico alla musica italiana, continuando la tradizione di successo.

Torna il " Premio Ravera – Una canzone è per sempre ", giunto alla decima edizione per ricordare la figura di Gianni Ravera, artefice di successi e innovazioni che hanno segnato la storia della musica e della televisione. L’appuntamento è dopodomani alle 21 al campo sportivo di Castelraimondo e a guidare la serata sarà ancora una volta Carlo Conti. A firmare la colonna sarà l’ Orchestra Mediterranea, diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del Premio, che proprio a Ravera deve il suo fortunato incontro con la grande discografia. La direzione artistica è di Pasquale Mammaro, protagonista al fianco di numerosi artisti a Sanremo, che ha confezionato un’edizione ricca di ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Nino Frassica ai Gemelli Diversi. Sale l’attesa per il Premio Ravera

