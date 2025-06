Da lunedì 23 a giovedì 26 giugno il centro storico di Poppi ospita l' evento internazionale di riferimento sul monitoraggio geotecnico e strutturale

Dal 23 al 26 giugno, il suggestivo centro storico di Poppi si trasforma nella capitale internazionale del monitoraggio geotecnico e strutturale. Con relatori e partecipanti provenienti da tutto il mondo, questo evento promette di segnare un punto di svolta per la tutela del patrimonio ambientale e strutturale. Un’occasione unica per condividere conoscenze all’avanguardia e gettare le basi di un futuro più resiliente. Non perdere questa opportunità di elevare la tua expertise nel settore.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Relatori e partecipanti da tutto il mondo per un evento che preannuncia anche la nascita, in Casentino, di un centro di eccellenza per la formazione e lo sviluppo delle tecnologie avanzate per la resilienza del patrimonio ambientale e strutturale Il borgo di Poppi e il Castello dei Conti Guidi, accoglieranno grazie alla collaborazione del Comune, l'undicesima edizione dell'International Course on Geotechnical and Structural Monitoring, l'appuntamento più rilevante a livello mondiale nell'ambito del monitoraggio geotecnico e strutturale, la cui ultima edizione si è svolta nel 2024 a Golden in Colorado (USA) presso la prestigiosa Colorado School of Mines. 🔗 Leggi su Lanazione.it