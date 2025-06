Da giorni rifiuti abbandonati in via Penitenti

Da giorni, via Penitenti si trasforma in una discarica a cielo aperto, con rifiuti di plastica abbandonati nonostante ogni sforzo di pulizia. La situazione si complica ulteriormente quando la campana di raccolta viene lasciata sopra i rifiuti, invece di essere svuotata correttamente. √ą ora di intervenire per ripristinare il decoro e la salute del nostro quartiere.

¬ęDa diversi giorni in via Penitenti permangono rifiuti di plastica, nonostante sia stata svuotata l'apposita "campana", che per giunta √® stata appoggiata sui rifiuti stessi¬Ľ. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ¬© Ilpiacenza.it - ¬ęDa giorni rifiuti abbandonati in via Penitenti¬Ľ

In questa notizia si parla di: rifiuti - giorni - penitenti - abbandonati

