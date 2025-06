Da Firenze all’Ucraina | via alla missione Un aiuto ino-ssidabile

Da Firenze all’Ucraina, parte una missione di speranza e solidarietà che attraversa confini e cuori. Un’iniziativa nata dall’urgenza di rispondere a un grido di aiuto, portando supporto concreto a chi vive sotto le bombe. "Un aiuto inos-ssidabile per l’Ucraina" rappresenta l’impegno di una comunità unita nel cuore e nelle azioni, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza. La strada è tracciata: ora, il nostro prossimo passo è…

Firenze, 20 giugno 2025 – Tutto parte da Firenze. Da un’idea, da un’urgenza, da una domanda che non lascia indifferenti: “Cosa possiamo fare, oggi, per chi in Ucraina continua a vivere sotto le bombe?” È così che nasce “Un aiuto ino-ssidabile per l’Ucraina”, la nuova missione umanitaria promossa dall’ associazione fiorentina Ino-ssidabile, in collaborazione con i Frontline Aid Riders, gruppo di fotoreporter e operatori umanitari indipendenti attivi da anni nei territori europei in stato d’emergenza. Un furgone è pronto a partire. Non è solo un mezzo carico di beni essenziali, ma un ponte tra chi può tendere la mano e chi, ogni giorno, vive sotto l’assedio della guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it