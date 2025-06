Da Capossela a Solfrizzi a Lucia Sardo | i grandi nomi della musica e della cultura al Tindari festival 2025

Dal 2025 il Tindari Festival si prepara a conquistare il cuore degli appassionati con una line-up eccezionale di star della musica e della cultura italiana. Da Vinicio Capossela a Lucia Sardo, passando per Antonello Venditti e Roy Paci, il festival promette momenti indimenticabili all’insegna dell’arte e dell’emozione. Un’immersione totale nel meglio dello spettacolo italiano, che renderà questa edizione imperdibile per tutti gli amanti di cultura e musica. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, perché al Tindari Festival la magia sta per cominciare...

Vinicio Capossela, Antonello Venditti, Roy Paci, Emilio Solfrizzi, Mariano Rigillo, Arianna Scommegna, Giovanni Calcagno, Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Moni Ovadia, Francesco Scianna, Lucia Sardo, Eugenio Mastrandrea. Sono solo alcuni dei grandi artisti che si esibiranno al Tindari Festival.

