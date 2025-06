Da Cajuste a Simeone | i 10 nomi pronti ad andare via da Napoli

Nel cuore del calciomercato, il Napoli si prepara a rivoluzionare la rosa con ben dieci partenze imminenti. Tra nomi di spicco come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, la società cerca di fare cassa per rafforzare ulteriormente la squadra. Le cessioni potrebbero sbloccare investimenti importanti, puntando a un futuro ricco di successi. Ecco i 10 nomi pronti a voltare pagina, con il sogno di una nuova stagione.

Giovanni Manna è pronto a vendere ben dieci giocatori della rosa partenopea. Antonio Conte avrebbe acconsentito alle cessioni di giocatori del calibro di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori Le cessioni del Napoli possono finanziare il mercato Non solo Victor Osimhen e i soldi derivanti da Khvicha Kvaratskhelia, i partenopei avranno tanti soldi da reinvestire sul . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

