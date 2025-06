Cybersecurity a misura di imprese di medie e piccole dimensioni

In un mondo digitale in continua evoluzione, la cybersecurity diventa una priorità per le imprese di medie e piccole dimensioni. Confartigianato ha lanciato un'iniziativa nazionale per rafforzare la sicurezza delle PMI, offrendo due giorni di eventi online ricchi di spunti pratici e strategie efficaci. Oggi, dalle 14 alle 16, la Romagna apre le porte a un webinar dedicato a strumenti concreti per proteggersi dalle minacce informatiche. Non perdere questa occasione di difendere il tuo business con sicurezza e competenza.

Confartigianato ha organizzato, a livello nazionale, due giorni di eventi online dedicati alla Cybersecurity per le imprese di piccole e medie dimensioni. Dopo la prima giornata, svoltasi ieri, che ha visto numerosi interventi trasmessi da Roma e seguiti da imprenditori di tutta Italia, oggi dalle ore 14 alle 16 sarà la volta di un webinar promosso dalle Confartigianato della Romagna: PMI e Cybersicurezza: strumenti pratici per difendersi dalle minacce digitali - strumenti, casi reali e buone pratiche spiegate in modo chiaro e concreto. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, con la semplice registrazione obbligatoria compilando il form pubblicato su www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cybersecurity a misura di imprese di medie e piccole dimensioni

In questa notizia si parla di: cybersecurity - imprese - medie - dimensioni

Cybersecurity, Tagliaretti “Imprese italiane in Romania sono pronte” - Nel contesto della transizione industriale, le imprese italiane in Romania si pongono come protagoniste nell'ambito delle nuove tecnologie e della cybersecurity.

La #cybersecurity a misura #imprese di medie e piccole dimensioni. Due #eventi, da seguire online, giovedì 19 e venerdì 20 giugno. Informazioni, casi reali, analisi, strumenti e buone pratiche spiegati in modo chiaro e concreto. Info e programma: https://confa Vai su X

Oltre 4500 studenti delle scuole medie bergamasche hanno partecipato al PMI DAY 2024, visitando le imprese e scoprendo da vicino il mondo produttivo del territorio. Alcune classi, desiderose di approfondire l’esperienza, hanno scelto di proseguire il percor Vai su Facebook

Cybersecurity a misura di imprese di medie e piccole dimensioni; Direttiva Nis 2: come rafforzare la cybersecurity aziendale secondo Cefriel; LA CYBERSECURITY A MISURA IMPRESE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI.

Cybersecurity a misura di imprese di medie e piccole dimensioni - Confartigianato ha organizzato, a livello nazionale, due giorni di eventi online dedicati alla Cybersecurity per le imprese di piccole e ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cybersecurity, perché le piccole e medie imprese sono sempre più a rischio attacco - Milano – Gli attacchi informatici provocano danni enormi ma, soprattutto tra le piccole e medie imprese ... Secondo ilgiorno.it