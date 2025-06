Cyber-minacce russe Anche l’autenticazione a due fattori ora è a rischio

Una nuova minaccia cyber proveniente dalla Russia mette a rischio l’autenticazione a due fattori, anche quella di Google, grazie a una tecnica di phishing mai vista prima. Un attacco sofisticato contro l’esperto Keir Giles rivela come gli hacker stiano affinando le loro armi digitali, sfruttando credenziali temporanee per aggirare le difese più avanzate. La sicurezza online non è mai stata così sotto pressione: è ora di capire come proteggersi efficacemente.

Un gruppo di hacker legato alla Russia ha messo a segno un attacco informatico sofisticato contro Keir Giles, esperto britannico di Russia che collabora con il think Chatham House, uno dei più autorevoli al mondo. Lo hanno fatto usando una tecnica di phishing mai documentata prima, capace di aggirare l’autenticazione a due fattori di Google grazie all’uso di app-specific passwords (ASPs), credenziali temporanee solitamente impiegate per collegare applicazioni esterne agli account email. L’attacco, rivelato da Google e documentato dal Citizen Lab dell’Università di Toronto, è stato attribuito con alta probabilità a UNC6923, un gruppo sponsorizzato dallo Stato russo e forse legato ad APT29, noto anche come Cozy Bear. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cyber-minacce russe. Anche l’autenticazione a due fattori ora è a rischio

In questa notizia si parla di: autenticazione - fattori - cyber - minacce

