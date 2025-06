Cure per i più fragili fondi dall’Unione

Un impegno concreto e solidale si traduce in oltre 14 milioni di euro stanziati dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico nel 2024, destinati a sostenere le persone più fragili e non autosufficienti. Un segnale forte che testimonia la priorità data alla cura degli anziani e dei soggetti deboli, confermando come l’unione e l’attenzione alle esigenze sociali possano fare la differenza. Scopriamo insieme come questi fondi potranno migliorare la vita di chi ha più bisogno.

Oltre 14 milioni di euro, 14.210.298,81 di euro per l’esattezza. A tanto ammontano i fondi destinati alla non autosufficienza stanziati, nel corso del 2024, dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che ha approvato nei giorni scorsi il rendiconto, confermando un forte e tangibile impegno nei confronti dei più fragili. La parte del leone lo fanno le risorse destinate agli anziani, che assorbono oltre la metà del totale investito dall’Unione, ma ragguardevole è anche il ‘pacchetto’ con il quale sono state sostenute le disabilità. Rispetto al 2023, l’Unione aveva già annunciato, a maggio, investimenti in crescita destinati alle fragilità "e in un momento in cui il Governo centrale punta a fare cassa tagliando risorse e riducendo ai minimi termini l’assistenza, noi - afferma marco Biagini, Sindaco di Fiorano e assessore alle Politiche Sociali dell’Unione – scegliamo invece di investire proprio sui più fragili, nella consapevolezza che il rispetto delle persone, l’aiuto a chi ha più bisogno, sono i principi cardine su cui dovrebbe basarsi ogni amministrazione pubblica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cure per i più fragili, fondi dall’Unione

