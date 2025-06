Cultura Ghiron Tor Vergata | Con lectio-show di Barbero uniamo storia e patrimonio architettonico

La cultura prende vita a Villa Mondragone, gioiello architettonico di Tor Vergata, grazie a eventi come la lectio-show di Alessandro Barbero. Un'occasione unica per unire storia e patrimonio, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra passato e presente. Questa iniziativa sottolinea l'importanza di valorizzare il nostro patrimonio culturale attraverso incontri che ispirano, educano e rafforzano il senso di identità . La cultura, infatti, diventa ponte tra generazioni e custode della nostra storia.

(Adnkronos) – La promozione di eventi aperti al pubblico, come la lectio-show dello storico e divulgatore Alessandro Barbero sullo scrittore medievale dal nome sconosciuto, il cosiddetto Anonimo Romano, in un contesto architettonico e storico di grande valore culturale come Villa Mondragone, di proprietà dell'università di Roma Tor Vergata, "è molto importante perché consente di offrire .

