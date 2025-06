Cuesta in panchina al Parma a 29 anni la profezia di Xhaka | Un giorno farà l'allenatore

A soli 29 anni, Carlos Cuesta si trova ancora in panchina, ma le parole di Granit Xhaka fanno sognare: “Sono sicuro che un giorno vedremo Cuesta in panchina come primo allenatore”. La sua determinazione e talento promettono un futuro brillante nel calcio italiano, e il suo percorso potrebbe presto portarlo sulla strada della panchina. La passione e la visione di Xhaka sono il biglietto da visita di un talento tutto da scoprire.

`Sono sicuro che un giorno vedremo Carlos Cuesta in panchina come primo allenatore`. Parola di Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

