Cucina ballo e politica | il Pd accende l’estate con la Festa de l’Unità

Treviglio. Torna anche quest'anno la Festa de l'Unità a Treviglio. L'appuntamento è in programma dal 24 al 28 luglio nello spazio fieristico cittadino, tra serate danzanti, buona cucina, dibattiti e momenti di ascolto rivolti alla cittadinanza in vista delle elezioni comunali del 2027. A presentare l'iniziativa sono stati la segretaria del circolo Pd Mariagrazia Morini e il consigliere comunale Erik Molteni, insieme all'associazione Afu – Amici della Festa dell'Unità, che collabora all'organizzazione. "Non è stato facile – ha detto Morini – le difficoltà legate al post pandemia non sono mancate.