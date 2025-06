Cub ' decine di migliaia in piazza per dire stop al genocidio'

Decine di migliaia di cittadini hanno invaso le piazze italiane per chiedere con forza la fine del genocidio in Palestina. L’indizione di uno sciopero generale, promosso dai sindacati di base, ha mobilitato lavoratori, studenti e attivisti, unendo voci contro l’orrore e per un impegno concreto. Tra le richieste delle sigle coinvolte –...)

"Decine di migliaia di lavoratori, studenti, attivisti per la pace e associazioni palestinesi in piazza in varie città per chiedere di fermare il genocidio in corso in Palestina e rompere ogni collaborazione con Israele". E' il resoconto dello sciopero generale di oggi indetto dai sindacati di base con manifestazioni in diverse città italiane, tra cui a Milano, Roma, Torino, Genova, Trento, Firenze e Napoli. Tra le richieste delle varie sigle - spiega la Cub - "salari più alti e scelte economiche a favore di famiglie, welfare, scuola e trasporti locali". Per effetto della protesta si sono registrate "numerose cancellazioni e ritardi nel trasporto ferroviario e aereo, con le linee metropolitane di Milano, Genova, Roma e Napoli a singhiozzo fino a stasera". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cub, 'decine di migliaia in piazza per dire stop al genocidio'

Decine di musicisti vestiti di bianco si sono ritrovati la mattina del 1° giugno in piazza Carignano a Torino, in solidarietà con il popolo palestinese. Attraverso i loro strumenti musicali, hanno chiesto "la fine del genocidio a Gaza", suonando ‘Bella Ciao’, il Requi Vai su Facebook

