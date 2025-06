Crosetto su conflitti e futuro | Il mondo è cambiato la Nato non ha ragione di esistere

Crosetto riflette sul mutamento globale e sulla necessità di adattare le alleanze militari ai tempi che cambiano. Con l'Europa e gli Stati Uniti che un tempo dominavano, ora il panorama si è ampliato e richiede nuove strategie di cooperazione. La NATO, afferma, deve evolversi per rimanere rilevante e rispondere alle sfide attuali. È fondamentale che anche noi continuiamo a cambiare, costruendo rapporti nuovi e più efficaci con il resto del mondo.

I tempi sono cambiati e sono destinati a cambiare ancora. Con essi, però, è fondamentale che continuiamo a cambiare anche noi. "Una volta Usa ed Europa erano il centro, ora c'è tutto il resto con cui va costruito un rapporto", ha sostenuto il titolare della Difesa, evidenziato come l'Alleanza atlantica debba evolvere insieme ai tempi in cui è inserita.

