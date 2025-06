Crosetto | Nato si adegui a tempi mutati

Il ministro della Difesa, Crosetto, lancia un messaggio chiaro e provocatorio: la Nato deve evolversi per rispecchiare i nuovi equilibri globali. “Il centro del mondo non sono più gli Stati Uniti”, afferma, sottolineando l’importanza di dialogare con il Sud del mondo per garantire sicurezza e pace. In un’epoca di mutamenti rapidi, l’Alleanza atlantica deve adattarsi o rischiare di perdere la propria ragion d’essere.

15.42 "La Nato non ha piĂą ragione d'esistere. Una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora è il mondo". Lo dice il ministro della Difesa, Crosetto, a margine di un convegno. "Se la Nato è nata per garantire la pace e la mutua difesa, o diventa un'organizzazione che si prende questo compito parlando con il Sud del mondo oppure non raggiungeremo l'obiettivo di avere sicurezza", aggiunge Crosetto. "Il centro del mondo non sono piĂą Usa e Ue,la Nato si adegui ai tempi cambiati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

