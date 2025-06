Crosetto | La Nato non ha più ragione di esistere

Il ministro Crosetto lancia un messaggio sorprendente: la NATO potrebbe evolversi in qualcosa di completamente nuovo, lasciando alle spalle le attuali dinamiche. Mentre afferma che le basi americane in Italia non sono al momento richieste per usi specifici, questa dichiarazione apre un dibattito cruciale sul ruolo futuro dell’Alleanza e sulla sicurezza europea. Resta da capire quali nuove strategie emergeranno in risposta a questo cambiamento epocale.

Secondo il ministro della Difesa, l'Alleanza Atlantica è destinata a diventare "qualcosa di completamente diverso". E sulle basi americane in Italia: "Nessuna richiesta di utilizzo da parte di Washington".

Crosetto: 'La Nato non ha più ragione di esistere, Ue e Onu non contano più' - Il ministro della Difesa: 'C'è tutto il resto del mondo con cui va costruito un rapporto. Lo riporta ansa.it

