Crosetto | La NATO è superata UE e ONU ormai irrilevanti

Il mondo sta affrontando una trasformazione profonda e senza precedenti, e i vecchi equilibri stanno cedendo il passo a nuove dinamiche globali. Guido Crosetto, ministro della Difesa, lancia un allarme: la NATO, un tempo pilastro della sicurezza, non basta più. È il momento di ripensare le strategie e le alleanze in un continente che si sente ormai superato. La domanda è: quali sono le prossime mosse per garantire un futuro stabile e sostenibile?

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro della Difesa lancia un duro monito sul nuovo equilibrio globale. 20 giugno Un mondo che è cambiato: la NATO non basta più. «La NATO non ha più motivo di esistere», ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto durante un intervento a un convegno a Padova. «Una volta il centro del mondo era l’Oceano Atlantico. Oggi è l’intero globo», ha spiegato, sottolineando come Stati Uniti ed Europa non siano più il fulcro delle dinamiche internazionali. Secondo Crosetto, è necessario costruire nuovi rapporti con le altre aree del pianeta, in particolare con il Sud del mondo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Crosetto: «La NATO è superata, UE e ONU ormai irrilevanti»

