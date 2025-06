Crosetto | Il mondo è cambiato l' Onu e l' Ue non contano niente meno di una nazione

In un mondo in rapido mutamento, le vecchie istituzioni come l’ONU e l'UE sembrano perdere peso, ridimensionate a poco più di una nazione tra le altre. È questa la dura realtà secondo il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che durante un intervento all’Università di Padova ha dichiarato: “La multilateralità è morta”. Una riflessione che scuote le fondamenta della diplomazia internazionale e ci invita a ripensare il nostro ruolo nel nuovo scenario globale.

(Agenzia Vista) Padova, 20 giugno 2025 "E' morta la multilateralità, l'ONU conta come l'Europa nel mondo, cioè niente, meno di una nazione."Così il Ministro della difesa Guido Crosetto durante il suo intervento all'Università di Padova. Courtesy: Youtube Ministero difesa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

La difesa europea, il mondo che cambia e la necessità di adeguarsi. L’appello di Crosetto - Parlare di militari e armamenti è ancora un tabù nel nostro Paese, rischiando di farci rimanere indietro in un mondo che cambia rapidamente.

"La Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora è il mondo". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto secondo il quale "l'Onu conta come l'Europa, niente".

