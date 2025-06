Crosetto | Il mondo è cambiato la Nato non ha più ragione di esistere L’Ue e l’Onu non contano niente

Nel suo discorso all’Università di Padova, il ministro Crosetto denuncia un mondo in costante mutamento, dove l’Europa sembra aver perso la sua centralità. Secondo lui, i cambiamenti geopolitici e i nuovi valori economici hanno rivoluzionato le dinamiche globali, lasciando l’UE e le istituzioni come la NATO e l’ONU senza il peso che un tempo avevano. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dell’Europa? È giunto il momento di ripensare il nostro ruolo nel mondo.

“L’Europa forse un tempo avrebbe potuto contare se si fosse data un ruolo politico che non si è mai data”. Inizia così il discorso del ministro della Difesa Crosetto, ospite all’università di Padova. Secondo Guido Crosetto l’Europa non potrà più avere quel ruolo perché “è cambiato il mondo “. “Siamo passati a un mondo in cui contavano i valori a uno a cui conta il valore economico, siamo passati all’epoca delle grandi potenze e non ce ne siamo accorti”, spiega. E prosegue: “È morta la multilateralità. L’Onu conta come l’Europa nel mondo, niente. Meno di una nazione”. Crosetto ha anche criticato la Nato per come è oggi: “Io alla Nato spiego che la Nato non ha più ragione di esistere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crosetto: “Il mondo è cambiato, la Nato non ha più ragione di esistere. L’Ue e l’Onu non contano niente”

In questa notizia si parla di: crosetto - mondo - cambiato - nato

La difesa europea, il mondo che cambia e la necessità di adeguarsi. L’appello di Crosetto - Parlare di militari e armamenti è ancora un tabù nel nostro Paese, rischiando di farci rimanere indietro in un mondo che cambia rapidamente.

Crosetto: La Nato non ha più senso di esistere, il mondo è cambiato Vai su X

Il ministro della Difesa sostiene che le organizzazioni occidentali vadano ripensate: «In 30 anni è cambiato tutto» Vai su Facebook

Crosetto e il richiamo alla Nato, cosa ha detto; Crosetto: Il mondo è cambiato, cambi anche la Nato; Crosetto: Nato cambi in un mondo che è cambiato.

Crosetto: "Il mondo è cambiato, anche la Nato deve cambiare" - "Il mondo è cambiato" e "anche la Nato deve adeguarsi a questo cambiamento, evolvere per continuare a garantire pace e mutua difesa: e deve farlo iniziando a parlare con il sud del mondo ... Da msn.com

Crosetto: "Nato cambi in un mondo che è cambiato" - "Il centro del mondo non sono più Usa e Ue" e la Nato si deve adeguare al nuovo quadro geopolitico per svolgere ancora la sua funzione e mantenere la sua "ragione di esistere": è il monito lanci ... Scrive msn.com