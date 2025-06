Crosetto | Il mondo è cambiato anche la Nato deve cambiare

Il mondo sta attraversando una trasformazione profonda, e anche la NATO deve rinnovarsi per rispondere alle nuove sfide globali. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto, sottolineando l'importanza di dialogare con il sud del mondo per mantenere la pace e la sicurezza. È arrivato il momento di abbracciare il cambiamento e di costruire un futuro più inclusivo e resiliente. La vera domanda è: siamo pronti a fare questo passo?

"Il mondo è cambiato" e "anche la Nato deve adeguarsi a questo cambiamento, evolvere per continuare a garantire pace e mutua difesa: e deve farlo iniziando a parlare con il sud del mondo". E' il richiamo che arriva dal ministro della Difesa Guido Crosetto nell'intervento all'Università degli Studi di Padova in occasione del .

