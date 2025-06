Crosetto | I tempi sono cambiati cambi anche la Nato

Il panorama della sicurezza globale si trasforma, e con esso anche la NATO. Secondo il ministro Crosetto, l’Alleanza si evolverà in modo radicale, riflettendo i nuovi equilibri internazionali. La presenza americana in Italia, invece, resta stabile, senza richieste di utilizzo da Washington. Un quadro che invita a ripensare il ruolo e le strategie di un’alleanza in costante mutamento, confermando come i tempi cambino e con essi le alleanze.

Secondo il ministro della Difesa, l'Alleanza Atlantica è destinata a diventare "qualcosa di completamente diverso". E sulle basi americane in Italia: "Nessuna richiesta di utilizzo da parte di Washington". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crosetto: "I tempi sono cambiati, cambi anche la Nato"

In questa notizia si parla di: crosetto - tempi - sono - cambiati

Crosetto: Nato si adegui a tempi mutati - Il ministro della Difesa, Crosetto, lancia un messaggio chiaro e provocatorio: la Nato deve evolversi per rispecchiare i nuovi equilibri globali.

"I Bersaglieri sono tradizione in movimento, memoria viva, fedeltà veloce. Non camminano, corrono. Perché il dovere non aspetta. Da 189 anni onorano l’#Italia con coraggio e dedizione. I Fanti Piumati, ‘di corsa’, hanno attraversato — dal #Risorgimento a og Vai su Facebook

Crosetto: “I tempi sono cambiati, cambi anche la Nato”; Crosetto: I tempi sono cambiati, cambi anche la Nato; Crosetto: «Il mondo è cambiato, Europa e Onu non contano più. La Nato non ha ragione di esistere. Terzo mandat.

Crosetto: "I tempi sono cambiati, cambi anche la Nato" - Lo sostiene il ministro Guido Crosetto che, dopo aver evidenziato che "il centro del mondo non sono più Usa e Ue" auspica l'adeguamen ... Da msn.com

Crosetto: la Nato si adegui ai tempi mutati - "Se la Nato è nata per garantire la pace e la mutua difesa, o diventa un'organizzazione che si prende questo compito parlando con il Sud del mondo oppure non raggiungeremo l'obiettivo di avere ... Riporta rainews.it