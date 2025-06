Crosetto | Così la Nato non ha più ragione di esistere

Guido Crosetto scuote le acque del dibattito internazionale, affermando che «la Nato, così com’è, non ha più ragione di esistere». Con una visione innovativa, il ministro sottolinea come il contesto globale sia evoluto, richiedendo nuove strategie e alleanze. La questione diventa cruciale: se la Nato si limita alla difesa tradizionale o amplia il suo ruolo, potrebbe cambiare radicalmente il suo scopo. La domanda è: quali direzioni prenderà il futuro di questa alleanza?

Guido Crosetto, a margine di un convegno a Padova, ha affermato che «la Nato, così com'è, non ha più ragione di esistere ». Il ministro della Difesa ha spiegato il suo punto di vista: «Una volta Usa ed Europa erano il centro, ora c'è tutto il resto con cui va costruito un rapporto. Se la Nato nasce per garantire la pace e la mutua difesa o diventa un'organizzazione che si prende questo compito parlando con il Sud del mondo, diventa quindi qualcosa di profondamente diverso, oppure non raggiungeremo l'obiettivo di avere sicurezza all'interno di regole che valgano per tutti».

