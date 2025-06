Croce Rossa di Ancona attiva con ambulanze soccorritori e navetta disabili per il concerto di Zucchero

Il grande spettacolo di Zucchero all’Stadio del Conero ha visto la Croce Rossa di Ancona protagonista, pronta a garantire sicurezza e supporto a tutti i presenti. Con 5 ambulanze, 30 soccorritori e una navetta disabili, il team ha assicurato interventi tempestivi e assistenza dedicata, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel proteggere la comunità durante eventi di grande affluenza. La loro presenza è stata un elemento fondamentale per il successo della serata, confermando la missione di sempre: essere vicini ai cittadini in ogni occasione.

ANCONA - In occasione del concerto di Zucchero del 19 giugno allo Stadio del Conero di Ancona, la Croce Rossa – Comitato di Ancona ha garantito il servizio di assistenza sanitaria insieme ai comitati di Porto Potenza Picena e Senigallia. Sono state impiegate 5 ambulanze, 30 soccorritori a piedi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Croce Rossa di Ancona attiva con ambulanze, soccorritori e navetta disabili per il concerto di Zucchero

In questa notizia si parla di: ancona - croce - rossa - ambulanze

Al via la stagione Opsa 2025. In azione la squadra di salvataggio della Croce rossa di Ancona - Al via la stagione opsa 2025, con la squadra di salvataggio della Croce Rossa di Ancona pronta all’azione! Dopo un inverno di intenso addestramento, gli Operatori Polivalenti del Salvataggio in Acqua sono ormai in prima linea per garantire sicurezza e tranquillità sulle spiagge di Numana e Sirolo.

Dà in escandescenze dopo aver ingerito farmaci: soccorso al Piano; CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLSD; Investito da un'auto in retromarcia, grave operatore di Anconambiente di 23 anni: soccorso dalla Croce rossa a.

Incidente ad Ancona, camion schiaccia ambulanza: morti autista e paziente - Il tir ha visto ribaltarsi il carico proprio mentre sopraggiungeva l’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia, rimasta letteralmente ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Incidente ad Ancona, oggi: tir travolge ambulanza, morti il conducente e il paziente - all’altezza di Falconara Marittima (Ancona) e ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa e un’automobile che viaggiavano nella corsia opposta lungo lo svicolo di collegamento tra il ... Riporta corriere.it