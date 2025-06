Cristina Fogazzi | Quando avevo 8 anni mia madre ha tentato il suicidio davanti a me Tutti hanno sempre cercato l' uomo forte dietro l' Estetista Cinica ma non c' è

Da un'infanzia segnata da traumi e attacchi di panico a una carriera di successo, Cristina Fogazzi ha saputo trasformare il dolore in forza. Spesso vista come l’estetista cinica dietro un'immagine di donna forte, la sua storia è un esempio di resilienza e determinazione. In One More Time, Luca Casadei ripercorre il suo incredibile percorso di rinascita, dimostrando che anche dalle sfide più dure può nascere una vera vittoria.

Dall'infanzia difficile, segnata dal tentato suicidio della madre e dagli attacchi di panico, al presente da imprenditrice, costruito tutto da sola. Cristina Fogazzi ha raccontato a One More Time, il podcast di Luca Casadei, la sua storia di rinascita (e rivincita) contro ogni previsione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cristina Fogazzi: «Quando avevo 8 anni mia madre ha tentato il suicidio davanti a me. Tutti hanno sempre cercato l'uomo forte dietro l'Estetista Cinica, ma non c'è»

In questa notizia si parla di: cristina - fogazzi - madre - tentato

“Potrei smettere di lavorare domani, non è una questione di soldi. Quando ho iniziato a vendere su Instagram c’eravamo solo io e la Ferragni”: parla Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica - Cristina Fogazzi, conosciuta come l’Estetista Cinica, ha trasformato il panorama dell'e-commerce beauty in Italia con il suo brand Veralab, generando un fatturato straordinario di 70 milioni di euro nel 2024.

Cristina Fogazzi: «Quando avevo 8 anni mia madre ha tentato il suicidio davanti a me. Tutti hanno sempre cercato l'uomo forte dietro l'Estetista Cinica, ma non c'è; “Mia mamma è andata fuori di testa. Una sera discutiamo, ha una crisi di nervi e tenta di…; Cristina Fogazzi: A 8 anni ho visto mia mamma che tentava di accoltellarsi, era fuori di testa.

Il dramma di Cristina Fogazzi: “Mia madre ha tentato di accoltellarsi davanti a me” - Cristina Fogazzi si racconta al podcast One More Time: il difficile rapporto con i genitori e le sfide personali. Segnala msn.com

Cristina Fogazzi: “A 8 anni ho visto mia mamma che tentava di accoltellarsi, era fuori di testa” - Cristina Fogazzi in un podcast ha ripercorso la difficile infanzia segnata dal rapporto turbolento tra i suoi genitori e ha parlato del tentativo di sua ... fanpage.it scrive