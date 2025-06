Cristina Fogazzi | A 8 anni ho visto mia mamma che tentava di accoltellarsi era fuori di testa

Cristina Fogazzi, nota imprenditrice e influencer, ha condiviso con straordinaria sincerità il suo passato difficile, tra traumi infantili e ricordi dolorosi. A soli 8 anni, fu testimone di un gesto che avrebbe segnato la sua vita: il tentativo di suicidio della madre. La sua storia di resilienza e rinascita è un esempio di come si possa trasformare il dolore in forza. Continua a leggere per scoprire come Cristina ha affrontato e superato le sue ferite più profonde.

Cristina Fogazzi in un podcast ha ripercorso la difficile infanzia segnata dal rapporto turbolento tra i suoi genitori e ha parlato del tentativo di sua madre di accoltellarsi, scena a cui ha assistito quando aveva solo 8 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Potrei smettere di lavorare domani, non è una questione di soldi. Quando ho iniziato a vendere su Instagram c’eravamo solo io e la Ferragni”: parla Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica - Cristina Fogazzi, conosciuta come l’Estetista Cinica, ha trasformato il panorama dell'e-commerce beauty in Italia con il suo brand Veralab, generando un fatturato straordinario di 70 milioni di euro nel 2024.

