Crisi al carcere di Como | la polizia penitenziaria lancia l’allarme sul rischio collasso

La situazione al carcere di Como preoccupa profondamente, con la polizia penitenziaria che lancia un allarme urgente sul rischio di collasso. Le condizioni critiche della struttura, denunciate dall’Uspp, mettono a dura prova il funzionamento dell’intero istituto, evidenziando una crisi che richiede interventi immediati e decisivi per garantire sicurezza e dignità a operatori e detenuti. È fondamentale affrontare questa emergenza prima che sia troppo tardi.

La Casa Circondariale di Como versa in condizioni critiche che, secondo il sindacato Uspp (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria), stanno conducendo l'intero istituto verso una situazione di collasso. La denuncia, contenuta in una nota ufficiale firmata dal presidente Giuseppe Moretti e.

