Crescita e competitività – La politica al servizio delle imprese convegno a Montecitorio

Il 24 giugno a Montecitorio, un evento di grande rilevanza: il convegno “Crescita e competitività – La politica al servizio delle imprese” riunisce esperti e decisori per tracciare un percorso di rinnovamento e sviluppo. Con i saluti del Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, e la diretta streaming, l’iniziativa si propone come catalizzatore di idee innovative e soluzioni concrete. Un’occasione imperdibile per rafforzare il legame tra politica e imprese, puntando verso un futuro di prosperità condivisa.

ROMA – Martedì 24 giugno, alle ore 16, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Crescita e competitività – La politica al servizio delle imprese”. Sono previsti nell’occasione i saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Crescita e competitività – La politica al servizio delle imprese”, convegno a Montecitorio

In questa notizia si parla di: crescita - competitività - politica - servizio

Innovazione, Pompei (Deloitte): “Cruciale investire per crescita e competitività imprese” - Nel panorama globale attuale, l'innovazione rappresenta un fattore chiave per la crescita e la competitività delle imprese.

Oggi a Napoli, grazie al dinamismo del mio amico Luigi Carfora, presidente di Confimi Campania, abbiamo parlato delle prospettive di crescita delle nostre imprese, della necessità di avviare percorsi di politica industriale che consentano loro di stare sul merc Vai su Facebook

"La #coesione è il backbone di una politica industriale diffusa. Produce più crescita, più qualità del #lavoro, più tenuta sociale. Non è solo una opzione etica ma anche una leva economica." ha sottolineato il segretario generale di #Unioncamere Giuseppe Trip Vai su X

Agricoltura Lazio, Sabatini (FdI): “Bando promozione vini per crescita export e competitività delle imprese”; La sostenibilità come motore di crescita e competitività; La Bussola della competitività guida l'Europa verso la crescita e l'innovazione.