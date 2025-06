Crepet | Maturità? Maturi per cosa? Perché sanno scrivere venti righe su una traccia proposta?

Il dibattito sulla maturità degli studenti e sull’efficacia dell’esame di Stato è più attuale che mai. Paolo Crepet, rinomato psichiatra e sociologo, mette in discussione la validità di un test che, secondo lui, non può misurare la vera crescita interiore dei giovani. Ma è davvero così? La questione apre un confronto aperto sul ruolo dell’educazione e sulla necessità di rivedere i nostri parametri di valutazione. Aggiungiamo quindi un nuovo capitolo a questa riflessione.

Esame di maturità? "Ma io sfido qualsiasi insegnante a dire se Giacomo o Camilla siano maturi o no. Maturi per che cosa?". Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet entra a gamba tesa in un'intervista a firma Antonio Sanfrancesco su Famiglia Cristiana. Sotto accusa, il tradizionale esame di maturità come misura insufficiente per giudicare la reale crescita personale dei giovani. Affermazioni, è corretto dirlo, che vanno inserite in un contesto più ampio legato al delitto in Salento di cui l'articolo si occupa. Noi, invece, andremo a calare le affermazioni dello psichiatra all'interno del suo sistema di pensiero, calandoli maggiormente nel contesto scuola ed educazione.