Cremlino | uccisione Khamenei aprirebbe il vaso di Pandora | Israele un missile iraniano colpisce nel sud | ingenti danni | Raid su Teheran

La tensione tra Iran e Israele si scalda, con minacce di azioni decisive e rischi di escalation regionale. L’eventuale uccisione di Khamenei potrebbe scatenare il caos, mentre i recenti attacchi e raid aerei testimoniano la fragilità di un equilibrio precario. Oggi, a Ginevra, diplomazia e tentativi di dialogo cercano di contenere una crisi che potrebbe aprire il vaso di Pandora, coinvolgendo l’intera regione in un gioco pericoloso.

Oggi a Ginevra vertice dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con quello iraniano Araghchi e con l'alto rappresentante Ue per la Politica estera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cremlino: uccisione Khamenei aprirebbe il vaso di Pandora | Israele, un missile iraniano colpisce nel sud: ingenti danni | Raid su Teheran

In questa notizia si parla di: iraniano - cremlino - uccisione - khamenei

RAI, il dirigente-professore che auspica la guerra e poi si nasconde: il caso Marco Frittella A tre mesi dalla pensione, il dirigente RAI e docente universitario presso l’Università di Roma Tor Vergata, Marco Frittella, lancia un post infuocato contro il Cremlino, au Vai su X

L'ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran dal 1989, ha reagito alle minacce di Donald Trump, che ieri ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero ucciderlo e invitato il paese a “capitolare senza condizioni”. “La nazione iraniana si oppone fermamente a Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, il Cremlino: “L’uccisione di Khamenei aprirebbe il vaso di Pandora”; La Casa Bianca: Decideremo se attaccare in 2 settimane. Katz: Khamenei come Hitler, deve morire - I costi della guerra per Israele: oltre 67 miliardi di dollari per Gaza, 735 milioni al giorno per l'Iran; Cremlino, uccisione Khamenei aprirebbe il vaso di Pandora.

Il Cremlino: 'L'uccisione di Khamenei aprirebbe il vaso di Pandora' - Un cambio di regime in Iran sarebbe "inaccettabile" e l'assassinio della Guida suprema del Paese, Ali Khamenei, "aprirebbe il vaso di Pandora": lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in ... Come scrive ansa.it

Guerra Israele Iran, enorme distruzione a Beer Sheva dopo missile. LIVE - L'ordigno caduto stamani in un parcheggio vicino a edifici residenziali ha distrutto diversi appartamenti, lasciato un cratere a terra, veicoli in fiamme, facciate di edifici e balconi crollati. Scrive tg24.sky.it