Creatore vero dello spider-verse abbandona le aspettative su marvel

Il mondo degli Spider-Man si prepara a un nuovo capitolo: il vero creatore dello Spider-Verse si dissocia dal riconoscimento ufficiale di Marvel. John Semper Jr., mente dietro la celebre Spider-Man: The Animated Series, ha recentemente ribadito il suo distacco rispetto alle attribuzioni ufficiali, svelando le complessità e le controversie che spesso accompagnano i diritti d’autore e i crediti creativi nel settore dei fumetti e dei film. Una storia che invita a riflettere sulle dinamiche di riconoscimento e merito nel mondo dell’animazione e dei supereroi...

il creatore originale di spider-verse si dissocia dal riconoscimento da parte di marvel. Una recente dichiarazione di John Semper Jr., noto per aver guidato la produzione di Spider-Man: The Animated Series, evidenzia una distanza tra il suo contributo e il riconoscimento ufficiale da parte di Marvel. La notizia mette in luce le dinamiche spesso complesse che coinvolgono la proprietĂ intellettuale e i crediti attribuiti ai creatori delle opere televisive e fumettistiche. le dichiarazioni di john semper jr. sulla mancanza di coinvolgimento nel sequel del cartoon.

