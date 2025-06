Covid contagi in aumento in Italia | ultimo bollettino

L'Italia si confronta con un aumento dei contagi di Covid, con 420 nuovi casi segnalati tra il 5 e l'11 giugno, rispetto ai 334 della settimana precedente. Sebbene i decessi restino stabili a sette, questa crescita invita alla riflessione e a una maggiore attenzione. È il momento di capire come proteggersi e rimanere informati per affrontare al meglio questa fase.

(Adnkronos) – Continua il trend al rialzo per i contagi di Covid in Italia, con 420 contagi segnalati dal 5 all'11 giugno, rispetto ai 334 registrati dal 29 maggio al 4 giugno. Sono i dati riportati nell'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito del ministero del Salute, che indica un numero di decessi stabile: 7 morti nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Covid, contagi in aumento in Italia: ultimo bollettino

In questa notizia si parla di: contagi - covid - italia - aumento

Vaccino Covid, l'allarmismo di Bassetti: "Nuova variante LP.8.1 fa risalire contagi, stiamo attenti", Oms smentisce: "Infettività minore" - Matteo Bassetti mette in guardia sulla nuova variante LP.8.1, che a Singapore raddoppia i contagi e preoccupa l'India.

Il Covid continua a contagiare migliaia di persone in tutto il mondo, in particolare a causa della nuova variante LP.8.1, che sta facendo reigistrare un forte aumento dei casi soprattutto in Asia (ma non solo): Bangkok, Hong Kong, Singapore, Cina e Thailandia s Vai su Facebook

Covid, contagi in aumento in Italia: ultimo bollettino; Covid, leggero aumento dei casi in Italia ma la variante «Nimbus» non è stata ancora individuata; Covid, variante Nimbus in crescita: allerta Oms per aumento contagi.

Covid, contagi in aumento in Italia: ultimo bollettino - Continua il trend al rialzo per i contagi di Covid in Italia, con 420 contagi segnalati dal 5 all'11 giugno, rispetto ai 334 registrati dal 29 maggio al 4 giugno. Lo riporta msn.com

Covid, contagi in aumento in Italia: la nuova variante Nimbus e l'allerta Oms. «Arriva dalla Cina» Cosa sappiamo - Crescono ancora i casi Covid in Italia, sebbene con numeri molto bassi: 304 contagi e 18 decessi nella settimana 22- Riporta msn.com