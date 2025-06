Cotignola | pronta l’ordinanza per catturare i conigli dell’argine

Cotignola si prepara a intervenire con decisione contro la proliferazione dei conigli lungo l'argine del fiume Senio. Nei prossimi giorni, sarà emanata un’ordinanza sindacale che stabilisce le modalità di cattura e contenimento di questa colonia. Un’azione necessaria per tutelare il territorio e prevenire danni all’ambiente, garantendo un equilibrio sostenibile tra natura e comunità . L’obiettivo è ridurre in modo responsabile e sostenibile l’impatto sul territorio, evitando che il problema venga...

Si procederà entro breve ad azioni di cattura dei conigli della colonia che in questi anni si è sviluppata nelle campagne di San Severo lungo l’argine del fiume Senio a Cotignola. È in corso di predisposizione un’apposita ordinanza sindacale che prevederà azioni di contenimento della popolazione, attraverso interventi di cattura. "L’obiettivo è ridurre in modo responsabile e sostenibile l’impatto sul territorio, evitando che il problema venga semplicemente spostato altrove – spiega il sindaco Federico Settembrini –. Per questo si rende necessario individuare un soggetto partner in grado di gestire la fase di cattura e il successivo ricovero degli animali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it